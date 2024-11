Cimiteri in gran lustro per la Commemorazione dei Defunti a Messina. Il mercato Zir aperto fino alle 22 di domani 2 novembre

Il sindaco Federico Basile, insieme all'assessore con delega ai Cimiteri Massimiliano Minutoli, ha incontrato la stampa per presentare le iniziative programmate dall'Amministrazione comunale, in occasione delle ricorrenze di Ognissanti e dei Defunti.

Presenti inoltre i presidenti delle partecipate comunali Messinaservizi Bene Comune Mariagrazia Interdonato, Messina Social City Valeria Asquini, AMAM Paolo Alibrandi e la componente del CdA di ATM Carla Grillo; e il dirigente comunale competente Pietro Certo.

"L'Amministrazione comunale, prima con De Luca e ora con me, - ha spiegato il sindaco Basile - ha sempre dimostrato grande attenzione al tema dei cimiteri, anche in occasione della Commemorazione dei Defunti. Abbiamo previsto una serie di servizi e adempimenti che agevoleranno l’afflusso e il deflusso delle persone, affinché la visita di parenti e amici ai loro cari sia il più possibile confortevole. Le attività interessano il Gran Camposanto e i cimiteri suburbani della città, dando il giusto decoro per renderli sempre più accoglienti. Gli interventi programmati prevedono pulizia, scerbatura, servizi di trasporto e utilizzo di bus navette, sostituzione di scale e di fontane e altri lavori. Ringrazio le associazioni di volontariato, le società partecipate, il Corpo di Polizia municipale e tutti coloro che a vario titolo forniscono la loro opera".