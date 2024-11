Commemorazione dei defunti a Messina: orari e viabilità per l'accesso al Gran Camposanto

In occasione della Commemorazione dei Defunti, il Gran Camposanto e i tutti i cimiteri Lo ha stabilito dall'assessore con delega ai Servizi cimiteriali Massimiliano Minutoli, che, d'intesa con il sindaco Federico Basile, ha anche definito tutte le azioni necessarie mirate a rendere decorosi il Gran Camposanto e i cimiteri suburbani nei giorni in cui la cittadinanza andrà a visitare i propri cari. Per il maggiore afflusso di visitatori non sarà autorizzato l’ingresso alle ditte che svolgono lavori a qualunque titolo sino a domenica 3 novembre e sarà vietato l’accesso al Gran Camposanto a tutte le autovetture private autorizzate, anche se munite di pass per i soggetti diversamente abili. Inoltre, nelle giornate del 31 ottobre, 1 e 2 novembre, la ricezione dei cortei funebri e delle salme sarà effettuata dall’ingresso lato Baglio.

In vista della commemorazione dei defunti, il servizio di mobilità urbana del Comune di Messina ha disposto provvedimenti straordinari per regolamentare la sosta e il transito nelle aree prossime al Gran Camposanto. Tali misure saranno attive oggi domani, venerdì 1 e sabato 2 novembre, dalle 7 alle 18, con divieto di sosta e zona di rimozione coatta su entrambi i lati di via del Santo (dal civico 36 al 68) e sul lato monte della stessa via (dal civico 328 fino al ponte ferroviario). Inoltre, in via Catania, per 10 metri a nord e a sud dell’ingresso principale del cimitero, sarà vietata la sosta. Sempre sulla via Comunale Santo, sarà interdetto il transito ai veicoli provenienti dal viale Gazzi, con l’eccezione dei mezzi navetta di A.T.M. SpA, dei residenti, delle Forze dell’Ordine e dei mezzi di soccorso.