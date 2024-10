Movida a Messina, controlli della Polizia: discoteca già sottoposta a chiusura dichiarata come club privato e panificio trasformato in discoteca

L’attività di controllo ha interessato anche un terzo esercizio commerciale, un panificio sito nella provincia tirrenica, trasformato nella circostanza in un vero e proprio luogo di intrattenimento musicale e danzante , attività esercitata, anche in questo caso, senza autorizzazione. Pertanto, l’assenza di licenza ha portato al decreto, a firma del Questore, con il quale è stata disposta l’immediata cessazione dell’attività danzante abusivamente esercitata.

Infine, ulteriori controlli sono stati effettuati in un quarto esercizio commerciale, luogo di ritrovo cittadino già sottoposto a chiusura con decreto a firma del Questore per esercizio di attività danzante abusivamente esercitata. Dai più recenti accertamenti è emerso, infatti, che musica e ballo continuavano a caratterizzare eventi e serate dichiarando come luogo associativo ricreativo ciò che, di fatto, era una discoteca. In questa circostanza, i poliziotti della Squadra Amministrativa hanno proceduto a denunciarne il titolare alla Procura della Repubblica per l’inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

Nel mese di ottobre, in totale, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 69.294,00 €. Nelle prossime settimane saranno svolti ulteriori analoghi controlli, a tutela della sicurezza e della incolumità degli avventori, nonché dei diritti dei cittadini residenti.