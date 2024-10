Tamponamento a catena sulla A20 Messina – Palermo. Diversi veicoli sono stati coinvolti in un incidente poco prima dello svincolo di Milazzo, in direzione del capoluogo siciliano, rendendo necessario l’intervento della Polizia Stradale.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha portato due persone in ospedale per degli accertamenti, anche se le condizioni non sono gravi.