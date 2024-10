Commemorazione dei defunti a Messina: la viabilità nelle strade adiacenti il Gran Camposanto

In vista della commemorazione dei defunti, il servizio di mobilità urbana del Comune di Messina ha disposto provvedimenti straordinari per regolamentare la sosta e il transito nelle aree prossime al Gran Camposanto. Tali misure saranno attive venerdì 1 e sabato 2 novembre, dalle 7 alle 18, con divieto di sosta e zona di rimozione coatta su entrambi i lati di via del Santo (dal civico 36 al 68) e sul lato monte della stessa via (dal civico 328 fino al ponte ferroviario). Inoltre, in via Catania, per 10 metri a nord e a sud dell’ingresso principale del cimitero, sarà vietata la sosta. Sempre sulla via Comunale Santo, sarà interdetto il transito ai veicoli provenienti dal viale Gazzi, con l’eccezione dei mezzi navetta di A.T.M. SpA, dei residenti, delle Forze dell’Ordine e dei mezzi di soccorso.

Dal 31 ottobre al 3 novembre, nelle fasce orarie dalle 7 alle 18, in vicolo San Cosimo saranno in vigore sia il divieto di sosta con zona rimozione coatta su entrambi i lati sia il divieto di transito, con l'installazione di transenne e segnaletica adeguata. In questa area sarà consentito l’accesso esclusivamente ai mezzi di Polizia e Pronto Soccorso, ai residenti, ai veicoli di Enel per eventuali interventi di manutenzione urgenti, ai taxi e agli autobus ATM di lunghezza inferiore a 8 metri.