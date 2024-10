Schianto tra due auto sulla Palermo-Messina, l'impatto in galleria tra Rometta e Villafranca

Incidente stradale sulla A 20 Palermo-Messina tra Rometta e la barriera di Divieto al km 23,400 . A scontrarsi, intorno all'1 di notte dentro la galleria "Villafranca", sono state due auto. Nel violento impatto, che ha causato ingenti danni ai mezzi, sono rimasti feriti gli occupanti, medicati sul posto dal personale del 118 intervenuto per i soccorsi. Disagi alla circolazione in direzione Messina, a causa dei rilievi effettuati dalla Polizia, che è al lavoro per ricostruire la dinamica.