Quattro arresti dei carabinieri durante controlli a Messina Sud

Un'attività congiunta di pattuglia nei quartieri dell’area sud di Messina svolta dai carabinieri della Stazione di Messina Bordonaro e della Squadra di Intervento Operativo - unità del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” di Palermo - in supporto ai reparti territoriali dell’Arma.

Posti di controllo e pattugliamenti dinamici, sia di giorno che di notte, nei quartieri Bordonaro e Villaggio S. Annibale “Case Gialle”, finalizzati alla prevenzione di reati e attività illecite, a seguito dei quali hanno controllato più di 200 veicoli ed oltre 300 persone.

Diversi controlli sono stati effettuati nei confronti delle persone sottoposte a misure di restrizione della libertà personale o affidate in prova su provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, con il conseguente arresto di 4 persone, che avevano violato le prescrizioni a loro imposte, di cui 2 condotte al carcere di Gazzi e 2 poste agli arresti domiciliari.

Nell’ambito dei controlli effettuati nelle vie cittadine, sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di stupefacenti 4 persone, tra cui un minorenne, essendo state trovate in possesso di dosi di marijuana, hashish e cocaina, detenute per uso personale, mentre, con riguardo al rispetto delle norme della circolazione stradale, sono state contestate numerose violazioni, principalmente riguardanti le condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni. In particolare, 8 persone sono state trovate alla guida senza patente, perché mai conseguita o revocata, delle quali 6 contravvenzionate e 2 denunciate per aver commesso la stessa infrazione negli ultimi 2 anni, con il conseguente fermo e sequestro amministrativo, per tutti, delle rispettive autovetture.