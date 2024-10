Messina, in Cattedrale l'addio alla piccola Francesca: "Il suo sorriso e la sua gioia non si sono spenti ma continuano attraverso il nostro ricordo"

Dolore e commozione al Duomo per i funerali di Francesca Galletta la bambina di 8 anni strappata troppo presto all'affetto dei suoi cari da un'infezione improvvisa. La bara bianca circondata da un tappeto di fiori bianchi, la cattedrale piena e silenziosa. Tante persone, i compagni, i parenti, gli amici che si sono stretti ai genitori ed alla sorella della bambina. La messa officiata da fra Alberto parroco della chiesa di S. Andrea Avellino che ha avuto parole di conforto e di consolazione per i familiari della piccola. "Il suo sorriso e la sua gioia non si sono spente quella mattina di lunedì ma continuano attraverso il nostro ricordo".

La tragedia

La tragedia, che segna profondamente una famiglia messinese facendola precipitare in un dolore senza fine, si è consumata nel giro di poco tempo. La piccola, infatti, stava male da alcuni giorni.

Giovedì scorso aveva iniziato a sentirsi male mentre si trovava a scuola, all’istituto Gallo di via Natoli. Aveva la febbre molto alta, i genitori allarmati avevano chiesto anche l’intervento a casa del pediatra ma, nonostante le cure, le medicine, la febbre continuava a restare alta e la situazione critica. Nella notte di sabato scorso i genitori hanno portato la bambina al Policlinico dove è arrivata con disidratazione e la febbre, quindi il ricovero nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Purtroppo le condizioni della piccola sono rimaste sempre molto serie. Poco prima dell’alba di lunedì il tragico epilogo che ha spezzato per sempre tutte le speranze.