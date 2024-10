Paura a Messina, violento litigio sfocia in accoltellamento: due persone ferite a piazza Cairoli

Due persone sono rimaste ferite a seguito di un violento litigio avvenuto questa sera nei pressi di piazza Cairoli. Ancora frammentaria la ricostruzione di quanto accaduto. Sembra che i due sarebbero stati aggrediti da alcune persone. Dalle parole si è passati ai fatti e qualcuno avrebbe tirato fuori un coltello. I due sono stati medicati al pronto soccorso dell’ospedale Piemonte, non sarebbero in condizioni gravi. Alla base del litigio, secondo una prima ricostruzione, ci sarebbe una questione sentimentale. Sull’episodio sono in corso accertamenti da parte della polizia.