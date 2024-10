Messina, la morte della piccola Francesca: un batterio killer se l'è portata via

Aveva appena 8 anni la bambina che ieri mattina è morta al Policlinico dove era stata portata d’urgenza dai genitori. Era arrivata nella notte tra sabato e domenica. Subito è stata trasferita nel reparto di terapia intensiva pediatrica e sottoposta alle prime cure. I medici hanno fatto di tutto per strapparla alla morte. Purtroppo ieri mattina, intorno alle 4,15, il cuore della piccola Francesca Galletta ha cessato di battere.

A strapparla all’affetto dei suoi genitori che non l’hanno mai lasciata sola, sarebbe stato uno shock settico provocato da un batterio particolarmente aggressivo che non le ha lasciato scampo. Questo quanto emergerebbe dai primi esami per cercare di spiegare una morte così improvvisa quanto inaccettabile ma, sono in corso ulteriori accertamenti per capire l’origine dell’infezione che non ha lasciato scampo alla piccola Francesca.

La tragedia, che segna profondamente una famiglia messinese facendola precipitare in un dolore senza fine, si è consumata nel giro di poco tempo. La piccola, infatti, stava male da alcuni giorni.