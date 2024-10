Guasto elettrico alla condotta del Fiumefreddo: a Messina carenza d'acqua e disagi anche domani

I tecnici Enel sono attualmente impegnati nelle operazioni di ripristino della centrale Bufardo-Torrerossa, dopo che un guasto è stato causato dal maltempo dei giorni scorsi. Gli interventi proseguono senza sosta per riparare la linea danneggiata e riportare l'alimentazione elettrica alla normalità.

La situazione ha però comportato una significativa riduzione degli apporti idrici, che avrà ripercussioni sull'erogazione dell'acqua anche per la giornata di mercoledì 23 ottobre, sono previsti disagi nell'erogazione idrica per gli abitanti del centro cittadino e delle zone a nord della città, comprese la riviera e i villaggi collinari.

Cosa fare in caso di disagi

Gli utenti che dovessero riscontrare situazioni di particolare disagio o emergenza possono contattare i seguenti numeri per ricevere assistenza:

Numero fisso: 090 3687711

Numero Verde: 800 085584

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare il comunicato ufficiale disponibile al link: AMAM SpA - Guasto Enel a Torrerossa. L’azienda resta a disposizione per ogni segnalazione e invita i cittadini a monitorare i canali informativi per futuri aggiornamenti.