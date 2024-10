Maltempo, domani scuole chiuse in 15 comuni della zona jonica

Scuole chiuse in 15 comuni jonici nella giornata di martedì 22 ottobre. Lo hanno deciso i sindaci firmando le ordinanze dopo la pubblicazione dell’avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico da parte della Protezione civile regionale. Dalle 16 a mezzanotte di oggi l’allerta è salita ad arancione con fase operativa di preallarme, mentre dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani è stata dichiarata allerta gialla con fase di attenzione, livello che solitamente non porta i Comuni a disporre la chiusura della scuole. Le lezioni sono state sospese a Sant’Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva, Savoca, Limina, Antillo, Furci Siculo, Roccalumera, Nizza di Sicilia, Pagliara, Mandanici, Alì Terme, Alì, Fiumedinisi, Itala e Scaletta Zanclea.

I sindaci hanno preferito, a scopo precauzionale, evitare spostamenti sui territori interessati dal forte maltempo di oggi, in attesa di una ricognizione puntuale dello stato delle strade e dei plessi scolastici.