Il dramma di Ginostra, il borgo devastato dal maltempo: case danneggiate, strade inghiottite, cavi elettrici divelti FOTO

Il minuscolo borgo di Ginostra, nell'isola di Stromboli, è completamente devastato. Danni incalcolabili provocati dai torrenti in piena che ieri sono esondati riversandosi lungo le strade. Case danneggiate, strade inghiottite, cavi elettrici divelti così come quelli della rete telefonica e della rete idrica. Un miracolo ha salvato i pochi residenti presenti. Oggi la frazione è più che mai fragile ed i suoi abitanti aspettano aiuti che ancora non sono arrivati. Si è visto solo qualche volontario locale ed un tecnico comunale in ricognizione . Abbandonati attendono. Un villaggio composto prevalentemente di anziani che giustamente sono preoccupati. In questo momento non sarebbe possibile neanche evacuare con le strade così impraticabili. "Non ci resta che pregare - afferma il decano di Ginostra, Mario Lo Schiavo, 82 anni- affinché non piova e non esploda il vulcano in questo momento. Preghiamo pure affinché chi di competenza si ricordi di noi ed invii gli aiuti che abbiamo richiesto. Da soli non possiamo farcela"