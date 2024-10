Pericoli sulla A20 Palermo-Messina, due cantieri irregolari sospesi a Brolo

Controlli nei cantieri autostradali da parte della Polizia Stradale in provincia di Messina. Nei giorni scorsi, agenti del Distaccamento di S. Agata di Militello hanno effettuato mirate verifiche dei cantieri esistenti nella tratta A/20 Messina – Palermo e, nei confronti di due di questi, irregolari, è scattata l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 1.732,00 e l’immediata sospensione delle attività sino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Gli illeciti amministrativi sono stati accertati, rispettivamente, nei pressi della galleria Porrazza e all’altezza dello svincolo di Brolo direzione Messina. Gli agenti hanno accertato nel primo caso che, nello spartitraffico presente tra le due carreggiate, era stato posizionato un container e che all’interno della galleria erano presenti cumuli di detriti terrosi e di calcestruzzo provenienti dalle lavorazioni effettuate, nonché, mezzi di cantiere posizionati in modo errato che avrebbero costituito un serio pericolo per la circolazione veicolare e per l’incolumità delle persone.