Ponte sullo Stretto: «troppi e troppo forti gli impatti»

Ed ecco i principali punti contestati:

1) «Il lavoro di analisi prodotto dalla “Stretto” contiene un errore eccezionalmente grave, ovvero, la totale assenza di una valutazione della somma che i vari impatti connessi alla realizzazione dell’opera producono. L’assenza del cosiddetto “effetto cumulo” rappresenta una palese violazione della normativa vigente, sia comunitaria che nazionale».

2) «La parte della Vinca-Valutazione d’Incidenza ambientale relativa alle aree sottoposte a vincoli comunitari perché ricomprese nei siti della Rete Natura 2000, è quella forse dove il numero di analisi parziali, omissive e metodologicamente criticabili, appare più evidente anche perché alcune delle compensazioni proposte sono o risibili o non compatibili con le Linee guida dello stesso ministero dell’Ambiente. Viene per altro evidenziato come il progettista dia per scontato autorizzazioni che molti singoli interventi necessitano: nuove captazioni idriche, cave e discariche non sono autorizzabili, se non al termine di specifiche procedure il cui risultato non è affatto acquisito come invece il progetto sembra lasciare intendere».

3) «Il Ponte è un “progetto ideologico”, voluto politicamente, indipendentemente dalla sua utilità e realizzabilità: l’altra palese violazione è relativa alla cosiddetta “opzione zero” che non viene analizzata correttamente, in particolare nel rapporto costi (non solo economici, ma anche ambientali) e benefici tra fare o non fare l’opera. Questa comparazione, se fatta correttamente, avrebbe portato ad una risposta negativa scontata proprio perché l’opera non è mitigabile, né compensabile. Questo per tacere che l’opera, dal punto di vista economico, rappresenta un buco nero nei bilanci pubblici visto che il suo costo esatto resta ad oggi ignoto».