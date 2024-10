Messina, senza regole alla guida: oltre 300 multe e 815 punti decurtati

E’ terminata l’operazione della Polizia Stradale «Focus on the Road» (concentrarsi sulla strada) per il corretto utilizzo durante la guida di telefoni cellulari e smartphone, che oggi rappresentano un grave motivo di distrazione e sono all’origine spesso dei sinistri stradali.

Nella provincia di Messina i controlli si sono concentrati sulle autostrade A/18 e A/20 e all’interno dei centri abitati.

Con un bilancio di 75 posti di controllo, 496 veicoli fermati e 307 contestazioni per infrazioni al codice della strada. Sono stati 143 i conducenti che non indossavano la cintura di sicurezza e 20 quelli sorpresi ad utilizzare il telefono cellulare durante la guida. Per 13 conducenti è stata disposta la sospensione della patente di guida, a causa del proprio grave comportamento alla guida e 815 sono stati i punti decurtati. L’obiettivo è quello di ridurre il numero di vittime della strada e dei sinistri stradali in adesione al Piano d’Azione Europeo 2021-2030.