Camera di Commercio di Messina, Blandina: "Lo scetticismo sul Ponte? Non serve a nulla!"

«L’impressione è che certi ambienti della città non sappiano o non vogliano rendersi conto che siamo al bivio decisivo per Messina e per l’intera Area dello Stretto. E come sempre, davanti a un bivio, si può decidere di non scegliere, rinunciando ad andare in una delle due direzioni. E questa è la sensazione che ho, c’è una parte di Messina che attende gli eventi, con indifferenza e scetticismo. Ma è un lusso che non possiamo più permetterci».

Il presidente della Camera di Commercio, Ivo Blandina, non ha mai nascosto di essere a favore del Ponte sullo Stretto. «Ma il problema oggi non è più quello di continuare a dividerci tra “sì” e “no”. Se il progetto definitivo supererà la Valutazione d’impatto ambientale e se il Cipess, poi, darà il via libera, noi all’inizio del prossimo anno assisteremo all’avvio della fase esecutiva dell’opera più imponente mai realizzata in Italia. E la si farà sui nostri territori.