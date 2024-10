Messina, al via la campagna vaccinale contro l'influenza: dove, quando e a chi è rivolta

La campagna prevede un’offerta articolata in base alle diverse esigenze della popolazione e in grado di assicurare una efficace prevenzione delle complicanze nei soggetti più fragili ed esposti.

-soggetti di età pari o superiore a 60 anni; -soggetti di età compresa tra 6 mesi e 60 anni affetti da patologie che aumentino il rischio di complicanze da influenza (malattie croniche dell’apparato respiratorio e/o cardio-circolatorio, diabete, obesità, malattie dismetaboliche, insufficienza renale, malattie del sangue, malattie oncologiche o trattamento chemioterapico, malattie del sistema immunitario congenite od acquisite, solo per citarne alcune); -soggetti addetti a servizi di primario interesse collettivo (medici, personale sanitario, para-sanitario o di assistenza in strutture sanitarie, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, personale scolastico, altre categorie socialmente utili che potrebbero avvantaggiarsi dalla vaccinazione); personale che per motivi di lavoro è a contatto con animali e che potrebbe costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani (Allevatori, Veterinari, Macellatori…); -donatori di sangue; -familiari e contatti di soggetti ad alto rischio di complicanze; -bambini sani da 6 mesi a 6 anni; -donne che durante la stagione epidemica si trovano in qualunque trimestre di gravidanza o nel post-partum (fino a 6 settimane dalla nascita); -conviventi e contatti dei nuovi nati (STRATEGIA COCOON).

Contemporaneamente alla vaccinazione antinfluenzale potrà essere somministrata anche la vaccinazione anti Covid-19, fortemente raccomandata dal Ministero della Salute.

Una particolare attenzione è posta quest’anno anche alla somministrazione del vaccino contro Difterite-Tetano-Pertosse alle donne in gravidanza tra la 27° e la 36° settimana di gestazione, come da raccomandazioni ministeriali, per prevenire le complicanze della pertosse nel neonato, in quanto gli anticorpi prodotti dalla madre passano attraverso la placenta.

Sempre alle donne in gravidanza, con parto presunto tra novembre 2024 e marzo 2025, sarà offerta la vaccinazione contro il Virus Respiratorio Sinciziale, responsabile delle bronchioliti nei neonati e nei bambini sotto l’anno di età, considerati a maggior rischio di infezione da RSV. Gli anticorpi monoclonali sono in grado di ridurre la gravità di queste infezioni, dei ricoveri e della mortalità, come dimostrano le esperienze internazionali.

La vaccinazione con gli anticorpi monoclonali sarà offerta anche ai nuovi nati, ai soggetti fragili over 60 e ai soggetti dal 75esimo anno di età, che rappresentano ulteriori target a rischio di complicanze.

La vaccinazione potrà essere effettuata presso:

L’ambulatorio del proprio medico curante che abbia aderito alla somministrazione del vaccino o per i non deambulanti al proprio domicilio.

Presso gli Ambulatori Vaccinali di Messina e provincia.

Inoltre, per i soggetti di età non inferiore ai 18 anni ed in buone condizioni di salute è prevista la vaccinazione presso le Farmacie convenzionate.