Un raro argonauta avvistato nello Stretto di Messina durante un monitoraggio

I ricercatori dell'associazione Necton Marine Research si sono imbattuti in un magnifico argonauta (Argonauta argo), un mollusco cefalopode molto raro da vedere nel Mar Mediterraneo. L'animale è stato avvistato nello Stretto di Messina durante un'uscita di monitoraggio per i cetacei. Dopo averlo filmato i ricercatori hanno rilasciato l'esemplare in mare.

Il nome di questo rappresentante dei molluschi cefalopodi, gruppo al quale appartengono anche polpi, seppie, calamari e nautili, è ispirato agli eroi della mitologia greca – gli Argonauti – che a bordo della nave Argo si avventurarono alla ricerca del Vello d'Oro per riportarlo in patria. L'accostamento è dovuto alla vaga somiglianza della “conchiglia” (o meglio, ooteca o pseudoconchiglia) del mollusco con la nave che portò Giasone e il suo equipaggio nelle terre della Colchide.