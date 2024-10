Tourism Bureau, una vetrina per il brand Messina: "buyers” provenienti da tutto il mondo

Ha voluto rappresentare il Comune capoluogo e l’intero territorio metropolitano. Il sindaco Federico Basile, insieme con l’assessore Enzo Caruso e il presidente del “Messina Tourism Bureau”, Gaetano Majolino, ha inaugurato ieri alla Fiera di Rimini, nell’ambito del “Ttg Travel Experience 2024”, lo stand dedicato alle bellezze di Messina e provincia. Un’opera di promozione dell’immagine e valorizzazione del “brand” ma anche un’occasione per avviare interlocuzioni concrete con importanti operatori turisti e “buyers” di livello internazionale. Quella di Rimini, infatti, è la più rilevante rassegna del settore turistico in Italia e una delle più apprezzate in Europa. Lo stand è stato allestito grazie a “Mtb”, alla Città metropolitana, al Comune di Montagnareale e a quello di Casalvecchio Siculo (“Progetto Circe”).

Nella mattinata di ieri si è tenuto l’incontro con venti “buyers” provenienti da tutto il mondo e «interessati a conoscere e inserire Messina nelle proposte turistiche dei Paesi di provenienza», come sottolineano Basile e Caruso che, poi, aggiungono: «Sono già stati avviati i primi contatti per approfondire l’offerta del territorio». Il delegato del “Messina Tourism Bureau”, Cesare Fialà, ha partecipato al “Meet & Match”, l’iniziativa riservata agli espositori che consente un contatto diretto con i promoter, gli operatori del turismo e i “key player”. Ricca di appuntamenti anche la giornata odierna, con la possibilità anche, per i visitatori, della degustazione di prodotti tipici del territorio messinese.

«Il “Messina Tourism Bureau” si conferma soggetto aggregatore dei diversi comprensori turistici della provincia e della città – afferma Gaetano Majolino – nonché come prezioso supporto agli operatori turistici nelle azioni di promozione dei singoli territori». Il sindaco, da parte sua, ha sottolineato come Messina sia «un territorio guida per il turismo siciliano, sia in termini di posti letto che di presenze turistiche» e come «appuntamenti di rilievo mondiale come l’Expo di Rimini siano importanti per lo sviluppo del comparto. La Fiera del Turismo di Rimini – prosegue Basile – è una delle principali kermesse del settore e vede la partecipazione di operatori internazionali, “key player” dei principali enti del turismo. Noi abbiamo incontrato “buyers” spagnoli, americani, sloveni, rumeni, polacchi e canadesi che sono interessati al “prodotto Messina”. Vogliamo continuare a valorizzare la città e la sua provincia e per questo è fondamentale lavorare su iniziative congiunte di comunicazione, promozione, organizzazione di grandi eventi per raccontare il nostro territorio e la sua storia fatta di tradizioni e innovazione». Fanno eco le parole dell’assessore: «La provincia e la città di Messina hanno molto da raccontare, perché sono una delle città e delle province più belle d’Italia e non smettono mai mai di sorprendere», afferma Enzo Caruso.

Quella di quest’anno è la sessantunesima edizione di “Ttg Travel Experience”. Sono presenti le 20 regioni italiane e ben 66 destinazioni estere, 2.700 brand espositori, 55 start-up e oltre 1.000 buyer esteri provenienti da 75 Paesi. In programma fino a domani oltre 200 eventi con 250 esperti in 9 arene. Numeri imponenti, ma quello che più conta sono i contenuti: si va dai temi del lusso all'open air, dal business alla nautica, dai balneari all'intelligenza artificiale, dalla Gen Z ai Millennials. Ed è particolarmente originale il filo conduttore dell’edizione 2024: “Veritas”, la “Verità” perché, come spiegano gli organizzatori «il Turismo italiano, ma anche quello internazionale, oggi più che mai ha l'esigenza di basarsi su racconti veritieri dei territori, dati di tendenza certi, analisi di mercato scientificamente comprovabili, in un’epoca nella quale lo “storytelling” è artificialmente creato, dilagano le “fake news” e le recensioni sono spesso fuorvianti».