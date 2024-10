San Filippo del Mela, la A2A ha rispettato le norme ambientali: prosciolto il responsabile dell'impianto

Il giudice monocratico del Tribunale, Mariacristina Polimeni, nell’udienza pre dibattimentale, condividendo la tesi difensiva esposta dall’avvocato Filippo Alessi, ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’ingegnere Francesco Farilla, responsabile dell’impianto della Centrale termoelettrica A2A Energiefuture S.p.A., sede di San Filippo del Mela.

Il dirigente è stato prosciolto dall’accusa di aver violato una norma del codice dell’ambiente, nell’effettuazione dello scarico di acque reflue industriali in acque superficiali. Fatti che si riferivano al periodo compreso tra il 22 novembre del 2021 e il 20 luglio 2022.

La sentenza emessa nella fase pre - dibattimentale non solo rappresenta una vittoria per la Centrale Termoelettrica A2A, ma conferma anche l'importanza del mantenimento di elevati standard ambientali e dell’investimento in tecnologie sostenibili, a beneficio dell’ecosistema marino e della comunità locale, dimostrato il proprio impegno “green” nella tutela delle acque e dell’ambiente circostante.