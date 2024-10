Un incidente si è verificato questa sera in via la Farina all'altezza dell'incrocio con la via San Cosimo. Nello scontro sono rimaste coinvolte un'auto e una moto. Ferito il conducente della moto, soccorso da un'ambulanza del 118. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sono intervenuti i vigili urbani dell'infortunistica.