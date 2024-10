Messina, la morte dell’operaio Antonino Tomasello: si farà una nuova perizia

La nuova perizia si farà. Hanno deciso così ieri i giudici per il nuovo processo d’appello dopo il rinvio della Cassazione per la vicenda della morte di Antonino Tomasello, l’operaio di Messinambiente che perse la vita nel luglio del 2014 in un incidente con la spazzatrice a Pace.

«Appare necessario - hanno scritto i giudici nell’ordinanza esitata in tarda mattinata -, ... disporre perizia, al fine di ottenere chiarimenti, attraverso l’esame degli atti contenuti nel fascicolo processuale».

Una perizia affidata dalla corte all’ing. Roberto Della Rovere, che assumerà formalmente l’incarico il prossimo 4 dicembre.

Perché la nuova perizia? Lo spiegano sempre i giudici nell’ordinanza: bisogna riferirsi «alle caratteristiche ed allo stato del tratto stradale in cui si è verificato il sinistro, alle condizioni, al corretto funzionamento ed allo stato di manutenzione del veicolo, nonché alla modalità adeguata di conduzione dello stesso (“condizione di trasferimento” o “condizione di lavoro”)»; e ancora bisogna comprendere «la dinamica del sinistro, con particolare riferimento alle cause della perdita del controllo del mezzo da parte del conducente, fornendo indicazioni sul nesso di causalità e sull'evitabilità dell'evento attraverso un'adeguata manutenzione e l'attivazione di una diversa modalità di conduzione»; oltre che a questo quadro generale bisogna fare riferimento ad un altro aspetto «... il tutto tenendo conto e fornendo risposta delle argomentazioni eventualmente contrastanti formulate dai consulenti di parte nei rispettivi elaborati, nelle testimonianze e nei rilievi critici depositati».

Nel giugno del 2023 la quarta sezione della Corte di Cassazione aveva accolto il ricorso presentato dalla sostituta procuratrice generale Adriana Costabile e dall’avvocata Maria Emanuele, che rappresenta la moglie e i figli di Tomasello, parte civile nel processo. La Cassazione aveva annullato con rinvio davanti ad un’altra sezione della Corte d’appello per un nuovo giudizio, la sentenza emessa dalla Corte d’appello di Messina nel 2021 che disponeva l’assoluzione nei confronti di ex amministratori della società e responsabili della sicurezza, ribaltando il verdetto di primo grado.