Lipari, ufficio urbanistico con personale ridotto all'osso. Pratiche spesso da ripresentare

Costruire sulle isole, districandosi tra leggi, sentenze e restrizioni, è davvero difficile ma quando di mezzo si mette anche la carenza di personale negli uffici cruciali, la cosa diventa quasi impossibile. A Lipari succede che all'ufficio urbanistico conunale, quello deputato alla verifica e all'istruttoria delle diverse pratiche edilizie, al rilascio dei numerosi certificati di destinazione urbanistica e alla programmazione delle attività necessarie per l' approvazione di strumenti fondamentali per lo sviluppo, le unità di personale siano così poche da non poter assolvere in tempo adeguato alle esigenze del settore. A lanciare l'allarme, in una lettera aperta inviata al sindaco di Lipari Riccardo Gullo, è l'Associazione tecnici eoliani guidata da Gaetano Barca, la stessa, che nei mesi scorsi, nel riunire a Lipari gli stati generali dell' edilizia siciliana, ha chiesto alla Regione l'istituzione di un tavolo permanente sull' edilizia per le isole minori. Questo perché con le attuali disposizioni se non si trova una soluzione con un provvedimento ad hoc migliaia di costruzioni sulle isole minori, Eolie comprese, dovranno essere demolite.