Giornata Mondiale della Salute Mentale, Cuccì: “Ribadiamo l'impegno dell'Asp Messina per l'accesso a servizi di qualità”

“La Giornata Mondiale della Salute Mentale, è un'importante occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche legate alla salute mentale e per promuovere il benessere psicologico. Come Asp evidenziamo il nostro impegno nel fornire supporto e servizi adeguati alla comunità e nel garantire che tutti abbiano accesso a servizi di salute mentale di qualità, inclusi percorsi di prevenzione, diagnosi e trattamento”. A dirlo il direttore dell’Asp Giuseppe Cuccì in occasione della giornata mondiale della salute mentale, che si è tenuta al Centro Camelot dell’Asp a Messina. “La salute mentale - ha aggiunto Cuccì - è un pilastro fondamentale del nostro benessere. Oggi, più che mai, dobbiamo unirci per promuovere una cultura di apertura e supporto. Investire nella salute mentale significa scommettere nel futuro delle nostre comunità. Oggi è un'opportunità per riflettere sull'importanza di prendersi cura di noi stessi e degli altri. Come ogni anno tuttavia, il nostro impegno per la salute mentale deve andare oltre questa giornata. Dobbiamo lavorare ogni giorno per garantire che tutti abbiano accesso alle risorse e al supporto di cui hanno bisogno. La nostra comunità merita il supporto necessario per affrontare le sfide quotidiane".

"La salute mentale – ha aggiunto il direttore del Dipartimento di salute mentale dell’Asp Messina Pippo Rao - è parte integrante del nostro benessere complessivo. E’ un diritto umano fondamentale e, come tale, deve essere una priorità per tutti noi. La pandemia di COVID-19 ha messo a dura prova il nostro sistema sanitario e ha accentuato le difficoltà legate alla salute mentale. Molti di noi hanno vissuto momenti di ansia, depressione e isolamento. È fondamentale che non perdiamo di vista l'importanza di prendersi cura della nostra mente tanto quanto ci prendiamo cura del nostro corpo". "La stigmatizzazione delle malattie mentali - sottolinea Rao -è ancora un grande ostacolo. Dobbiamo lavorare insieme per creare un ambiente in cui le persone si sentano sicure nel parlare delle proprie esperienze. Ogni storia condivisa è un passo verso la normalizzazione della salute mentale. La formazione e la sensibilizzazione sono strumenti chiave per prevenire questi problemi. Dobbiamo investire nell'educazione, nelle scuole e nelle comunità, affinché tutti possano riconoscere i segnali di allerta e sapere come intervenire. Non dimentichiamo la salute mentale di chi lavora nel settore. Gli operatori della salute mentale affrontano sfide enormi e hanno bisogno del nostro sostegno. Dobbiamo garantire che ricevano la formazione e le risorse necessarie per svolgere il loro lavoro in modo efficace”.