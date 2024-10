Capo d’Orlando, tracce paleolitiche su una roccia? Attese conferme

Due impronte, molto nitide, scolpite nella roccia. Una scoperta che potrebbe avere dell’incredibile quella effettuata da due giovani professionisti di Capo d’Orlando. Su una grossa pietra, posizionata oltre venti anni fa sul litorale paladino, a composizione dei pennelli di protezione della spiaggia dall’erosione, Marco Fiocco e Roberto Prete hanno notato qualcosa di strano, ma ben visibile. Almeno cinque impronte, verosimilmente di un piede adulto, ed almeno altre sette orme, molto più piccole, quindi possibilmente di uno o più bambini, rimaste impresse nella roccia di entrambi i piedi.

Stupiti ed increduli hanno immediatamente segnalato la scoperta ad un noto professore di Capo d’Orlando, storico e appassionato di archeologia, presidente della locale sezione dell’Archeoclub d’Italia, Carmelo Caccetta. Le perplessità iniziali non sono mancate, in quanto le impronte rimaste incise nel grosso masso sono molto ben visibili ma trovare una spiegazione alla loro presenza non è stato semplice.

Interessata anche la Sovrintendenza di Messina, si rimane adesso in attesa di riscontri ma le domande scaturite dalla scoperta dei due giovani professionisti sono ancora tante. Com’è possibile che delle impronte così nitide siano rimaste impresse su una roccia, di chiara matrice naturale?

A questa prima domanda una risposta potrebbe arrivare dall’origine del masso in questione. Lo stesso professor Caccetta fa sapere di essere a conoscenza della sua provenienza dopo appassionanti ricerche effettuate ma che, al momento, è preferibile attendere i possibili riscontri scientifici della Sovrintendenza. Le impronte sono state portate alla luce dopo l’inevitabile erosione della roccia sotto il continuo e perpetuo passaggio delle onde del mare, oppure sono sempre state sulla superficie del masso? A quando risalgono quelle orme così nitide? Secondo sempre il prof. Carmelo Caccetta potrebbe trattarsi di impronte di piedi risalenti addirittura al paleolitico. Stiamo parlando di un’era che iniziò circa 2,5 milioni di anni fa e terminò 10.000 anni fa con l'introduzione dell'agricoltura e il passaggio al Mesolitico.