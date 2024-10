Messina, aule al buio nella scuola Manzoni. "I genitori pronti ad acquistare le lampade"

"I genitori dei bambini di alcune prime classi della scuola Manzoni sono in subbuglio perché i piccoli fanno lezione al buio da inizio anno!"

Il consigliere comunale Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha ricevuto diverse legittime lamentele dei genitori che denunciano il fatto che addirittura dall'inizio della stagione scolastica in queste aule i piccoli alunni fanno lezione senza la presenza della corrente elettrica.

"Da alcuni miei approfondimenti - spiega Gioveni - ho potuto appurare che il problema nascerebbe dagli ultimi lavori di efficientamento energetico effettuati da una ditta in estate e nonostante le segnalazioni da parte della dirigenza scolastica inoltrate a Palazzo Zanca, ancora il problema tecnico non è stato risolto. Oggi stesso - prosegue il consigliere - ho sollecitato l'intervento all'assessore alle politiche energetiche Francesco Caminiti che si è attivato, anche perché (e questo suona come una beffa) i genitori, ormai esasperati, hanno deciso di acquistare delle lampade portatili ai propri figli per dare una anche minima illuminazione alle aule. Mi auguro che dopo questo gesto eclatante dei genitori - conclude Gioveni - l'Amministrazione risolva definitivamente il problema, ma accertando anche eventuali responsabilità, soprattutto se l'origine dei guasti è riconducibile ai recenti lavori estivi".