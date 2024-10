L'annuncio arriva direttamente dai canali social dell'assessore allo Sport Massimo Finocchiaro che, coinvolgendo in un siparietto il collega Francesco Caminiti, che detiene la delega alla Pianificazione ed efficientamento Risorse Idriche ed Energetiche. "Dopo un anno, ieri in giunta abbiamo approvato la delibera che stanzia 4,5 milioni per l'efficientamento energetico degli impianti sportivi in 12 plessi".