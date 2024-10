Liquidazione coatta dell’Ente Fiera di Messina. Sciotto: "Finalmente un passo concreto"

L'On. Matteo Sciotto, insieme ai colleghi di Sud Chiama Nord, esprime soddisfazione per la risposta ricevuta dall'Assessore regionale alle Attività Produttive, On. Edy Tamajo, riguardo all'interrogazione sulla liquidazione dell'Ente Autonomo Fiera di Messina.

L'Assessore ha confermato che l'Ente Fiera si trova in uno stato di insolvenza conclamata e che, già nel 2020, era stata proposta la liquidazione coatta amministrativa, mai attuata per mancanza di fondi. Nel marzo 2023, è stato nominato un Commissario liquidatore, il Dott. Alessandro Lazzara, il quale ha successivamente confermato che l'ente è privo di risorse e che i beni immobili sono passati sotto il controllo dell'Autorità Portuale dello Stretto.

"Apprendiamo con piacere che la Regione Siciliana ha finalmente deciso di riattivare il percorso per la liquidazione coatta amministrativa dell'Ente Fiera di Messina, un passaggio necessario e coerente con quanto da noi richiesto – commenta l'On. Sciotto –. Questo consentirà finalmente di tutelare i diritti degli ex dipendenti, che potranno accedere al fondo di garanzia per i crediti di lavoro non corrisposti. La nostra battaglia non si ferma qui: continueremo a vigilare affinché le procedure si concludano nel più breve tempo possibile, garantendo giustizia a chi è rimasto senza tutele per troppo tempo".