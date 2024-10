Automobili ferme ormai da mesi e in evidente stato di abbandono. E' lo strano destino della via Pietro Preitano che fa ad angolo con il Viale Annunziata. Una serie di auto abbandonate e nel degrado generale. Almeno tre vetture che da tempo sono in quell'area senza che i proprietari o chi per loro intervengano. Gli abitanti della zona hanno già più volte segnalato l'accaduto.