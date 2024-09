Università di Messina, la lunga notte di "Mednight": scienza, musica e spettacoli sotto le stelle

Si è svolta nell’atrio e nel cortile del rettorato, tra scienza , musica e spettacolo la Notte Mediterranea delle ricercatrici, organizzata dalla prof.ssa Marina Trimarchi , responsabile scientifico del progetto.

Sono stati numerosissimi i cittadini che ieri sera hanno partecipato all’evento che, a partire dalle 18 e fino alle 24, ha animato il rettorato per celebrare lo scambio culturale e l’impegno attraverso la scienza e le sue scoperte, sottolineando in particolare il ruolo vitale delle donne nella ricerca e nell’impulso al progresso. Le attività hanno consentito ai partecipanti di esplorare la biodiversità marina attraverso esperimenti e percorsi pratici, di approfondire il futuro dell’energia pulita e interagire con i ricercatori in giochi scientifici interattivi. Gli spazi hanno offerto dimostrazioni scientifiche dal vivo e mostre. in settori come il clima, le energie sostenibili, l’alimentazione, l’ecologia, la giustizia, l’economia e la protezione dell’ambiente marino.