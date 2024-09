Un imprevisto ha scatenato il caos sulla A18 intorno alle 16.30, dove un tir in panne nella galleria Piano Cutiri, vicino Scaletta, ha mandato in tilt per oltre due ore la circolazione nel tratto a doppio senso tra Roccalumera e Messina (in particolare fra Scaletta e Briga Marina), in direzione del capoluogo peloritano. Lunghe code e notevoli disagi per gli automobilisti, costretti a sostare in attesa della rimozione del mezzo pesante.