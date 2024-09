Messina, segnaletica temporanea per lavori di messa in sicurezza in via Pietro Castelli: insorgono i residenti

Un intero quartiere in subbuglio da stamattina per alcune modifiche viarie lungo la via Pietro Castelli . A Gravitelli stasera è dovuto andare anche il sindaco per ascoltare e dare risposte ai residenti che da stamattina protestavano perchè all'improvviso si sono trovati delle variazioni sulla strada che taglia il rione. Le strisce, che poi si è scoperto devono essere ancora completate, indicheranno (perchè adesso appaiono molto poco chiare) un restringimento della carreggiata e il divieto di sosta su entrambi i lati dell'asse . Si tratta di un provvedimento provvisorio , che nasce, ha spiegato il sindaco ai cittadini, dalla necessità di realizzare delle verifiche e dei lavori sull'impalcato che copre il torrente Portalegni. I residenti sono preoccupati che possa essere un restringimento che duri tanto tempo e soprattutto hanno chiesto alternative alle aree di parcheggio che in quella zona sono merce rara. E' probabile che nella prossima settimana possa esserci un nuovo incontro.

In merito alla segnaletica temporanea, in fase di realizzazione in via Pietro Castelli, a Gravitelli, il vicesindaco Salvatore Mondello rappresenta, in una nota stampa, quanto segue: "Grazie alle verifiche tecniche e sismiche sugli impalcati dei torrenti tombati del centro città, finanziati dalla città metropolitana con fondi FSC, è stato possibile ottenere i riscontri necessari per mettere in sicurezza alcune strutture che, a causa della loro vetustà, richiedono interventi di adeguamento strutturale. Nell'ambito di questi interventi si è reso necessario progettare e finanziare un'opera di messa in sicurezza dell'impalcato sottostante la sede stradale della via Pietro Castelli che era stata già oggetto di inibizione ai mezzi pesanti per effetto dell'ordinanza n. 936 del 01/08/2022. Gli interventi, che saranno realizzati nei prossimi due mesi, richiederanno la chiusura di alcune aree della sede stradale, con conseguenti modifiche alla segnaletica. Queste modifiche sono già in corso, ma la segnaletica deve ancora essere completata. Al termine dei suddetti interventi eseguiti facendo seguito all'ordinanza n. 1230 del 19/09/2024 - prosegue la nota - verrà ripristinata la preesistente circolazione e quindi la relativa segnaletica. Quanto si sta realizzando è indirizzato alla sicurezza della viabilità e quindi del cittadino come pure tutti gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza ed adeguamenti sismici di manufatti di qualsiasi genere", conclude Mondello.