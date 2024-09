Tagli alle corse Ast, “shock” per i pendolari a Barcellona

Lo stop avventato – senza distinzioni tra rami secchi o produttivi – imposto da sabato scorso, dai nuovi vertici dell’Ast, l'Azienda siciliana trasporti, agli autobus di linea, efficienti e circolanti, dell’intero bacino che fa capo all'Agenzia Ast di Messina, ed in particolare in partenza dall’Autostazione di Barcellona, è stato traumatico per lavoratori pendolari e per studenti che si recano nel capoluogo di provincia. Ma è pesato come un macigno anche su quegli studenti che, numerosi, frequentano gli istituti superiori di Milazzo i quali come ogni giorno, giunti a Barcellona, fino a venerdì scorso, trovavano puntuale la coincidenza per Milazzo, alle 7.40 del mattino e poi arrivavano, con l’autobus di linea dell’Ast nella vicina Milazzo, alle 8.10, in tempo per seguire le lezioni.

Ieri così non è stato. Giunti a Barcellona, gli studenti dei paesi dell’hinterland e anche gli alunni barcellonesi diretti a Milazzo, non hanno trovato all’ora indicata l’autobus sostitutivo di altra ditta privata incaricata dalla stessa Ast che ha fermato i bus in funzione e lasciati a terra gli autisti mentre l'autobus sostitutivo di altra ditta è arrivato alla fermata di via Operai, davanti all'Autostazione Ast, in ritardo, alle 8,15. Ieri, infatti, tutti gli studenti diretti agli istituti scolastici mamertini sono arrivati con l'autobus della ditta operante in sostituzione dell’Ast, con notevole ritardo, dopo le 8.45. Agli stessi alunni, per i quali i rispettivi Comuni di residenza hanno pagato gli abbonamenti all’Ast, è stato chiesto il pagamento sulla tratta Barcellona-Milazzo, sia all'andata che al ritorno da parte della ditta sostitutiva, come riferito dagli studenti al ritorno a Barcellona.