Nel corso dei lavori al momento in atto presso il Padiglione E del Policlinico "G. Martino" di Messina per il completamento del pronto soccorso si è determinata la rottura di un tubo della rete fognaria. Ciò ha fatto riscontrare la presenza di zanzare all’interno del padiglione. I tecnici sono già a lavoro per risolvere il guasto ed eliminare il disguido.

In aggiornamento