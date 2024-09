A Messina arriva la prima edizione di “Expo Arte”: 100 artisti in 10 luoghi della città

Oltre 100 artisti in esposizione in 10 luoghi della città: a Messina si presenta la mostra diffusa, con la direzione artistica di Gianfranco Pistorio. Dal 4 ottobre si svolge Expo Arte Messina 2024: il programma completo verrà presentato giovedì 26 settembre, alle 10.30, al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. «Expo Arte Messina 2024 – dice il direttore artistico Gianfranco Pistorio –, nasce con l’obiettivo di dare alla città un evento in cui l’arte, in tutte le sue forme, possa trovare uno spazio per raccontarsi. Si tratta di un’anticipazione della Biennale di Messina, che abbiamo intenzione di organizzare nel 2025».

Tra scultori, fotografi e pittori, sono oltre 100 gli artisti in esposizione in 10 luoghi della città tra cui: la Dogana, la Camera di Commercio, la Chiesa di San Tommaso Apostolo il Vecchio, Palazzo Mariani, la Biblioteca Regionale “Giacomo Longo” e i Chiostri dell’Arcivescovado. «Il filo conduttore – continua il direttore artistico –, sarà la bellezza: il pubblico ha bisogno di riavvicinarsi al mondo dell’arte e della cultura, ma anche ai luoghi spesso chiusi alla cittadinanza; riappropriandosi in tal senso della memoria storica della città e dei suoi artisti. Sono pienamente convinto che Messina possa essere motore attrattivo e diventare un punto di riferimento per il Sud. Tra gli appuntamenti anche un allestimento con alcune opere del maestro Luigi Ghersi, scomparso nel 2022».