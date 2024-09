Svincolo di Termini Imerese, resta chiusa la rampa in direzione Catania e Messina

Ieri è stato riaperto lo svincolo autostradale sulla Palermo Catania a Termini Imerese rimasto chiuso da febbraio per lavori di manutenzione. Si entra e si esce per andare a Termini Imerese e nei comuni del circondario. L'accesso all’autostrada in direzione Messina e Catania invece è ancora chiuso.

"Le opere previste dal progetto risultano complete a eccezione di lavorazioni in corrispondenza della rampa di immissione in autostrada in direzione Catania e di attività marginali di gestione del drenaggio delle acque che saranno ultimate nei tempi contrattuali previsti per il prossimo 15 ottobre», spiegano i tecnici.