Messina, addio a Gaetano Basile: lungimirante imprenditore

È venuto a mancare Gaetano Basile, noto imprenditore messinese operante nel settore della mobilità e del commercio dei prodotti petroliferi. Persona molto stimata su tutto il territorio italiano, grazie alla sua lungimiranza ha operato nel settore per oltre 60 anni, guidando società solide e espandendo le sue attività fino a Catania, Siracusa e diverse zone della Calabria. Nato negli anni Trenta, ha vissuto le difficoltà della guerra, la rinascita italiana degli anni Sessanta e affrontato con entusiasmo la sfida del cambiamento, ripetendo sempre che le aziende sane sono quelle capaci di evolvere e diversificare. Innamorato della sua città, per anni ha svolto numerose attività benefiche a favore di quest'ultima, delle persone più svantaggiate e del decoro urbano. A lui si deve la realizzazione del parco di S. Raineri, prima “pietra” di quello che dovrebbe essere il recupero di tutta la Falce, oltre all'adozione o creazione di zone verdi, come l'ulivo di piazza Cairoli. I funerali oggi a Messina, nella chiesa di Santa Caterina, alle 16,30.