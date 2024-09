Carabinieri, al comando della compagnia Messina Centro arriva il capitano Federico Mucciacciaro

Il capitano Federico Mucciacciaro ha assunto il comando della compagnia Carabinieri di Messina Centro, subentrando al maggiore Marcello Savastano, destinato ad altro incarico presso il comando generale dell’Arma dei Carabinieri a Roma.

Mucciacciaro 35 anni, originario di Milano, dopo aver retto il comando della Compagnia di Susa (TO), torna in Sicilia, dove in precedenza aveva comandato una sezione del Nucleo investigativo del comando provinciale di Palermo. Prima ancora, per un triennio, aveva assolto il comando del Nucleo operativo della compagnia di Napoli Bagnoli.

Nel periodo precedente, subito dopo l’arruolamento, l’ufficiale ha frequentato il 192° corso dell’Accademia Militare di Modena e la Scuola ufficiali di Roma, dove ha conseguito la laurea in giurisprudenza. Successivamente è stato comandante di plotone e insegnante presso il Reggimento allievi marescialli e brigadieri di Velletri.