A Ferragosto la visita di Schillaci alla tomba di Scoglio a Lipari: "Capirete voi stessi quando pubblicare questo video"

Arrivò a Lipari ospite dello Juventus Official Club, accolto dal coordinatore Michele China. Era in compagnia della moglie e di una coppia di amici. La mattina successiva, la vigilia di Ferragosto, chiese a China di accompagnarlo al cimitero, e con loro due soltanto Tobia, il primogenito di Franco Scoglio , morto a Genova il 3 ottobre del 2005. Totò arrivò con un mazzo di fiori e fu lui a chiedere a Michele China di girare un video durante il quale ringraziava il suo ex allenatore.

E una frase che oggi suona come un testamento. "Mi disse di riprendere tutto - racconta China - ma di non diffondere il video fino al giorno in cui mi avrebbe dato il suo consenso. Ma poi aggiunse anche: "Oppure capirai tu stesso quando sarà il momento di renderlo pubblico". Totò probabilmente sapeva già a cosa stesse andando incontro. La sua malattia era già in stato avanzato. "Ultimata la visita al cimitero - continua il racconto di Michele China - Totò partecipò ad una gita in barca prima a Stromboli, sotto la sciara del fuoco e poi a Panarea, ma il giorno dopo rimase in camera all'Hotel Mea per la stanchezza accumulata, e qui fu necessario fargli avere la bombola dell'ossigeno perché non riusciva a respirare bene".

La comitiva partì il giorno successivo. Totò Schillaci a Lipari era stato invitato ad inizio giugno in occasione del raduno dei "Bastardi di Scoglio" ma lui non era potuto andare poiché proprio in quei giorni si stava sottoponendo ad una serie di cure. E' toccante il contenuto del video, sia per le parole rivolte al suo ex allenatore, ma anche quando rivolgendosi ai suoi compagni di squadra del Messina, chiede scusa per non essere potuto recarsi alla reunion di giugno a Lipari. "Campione, gli dissi il giorno della partenza - conclude China - quando torni da a Lipari organizziamo una bella serata con gli Eoliani al club Juventus Official?”