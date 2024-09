MoveMe a Messina, riattivata la piattaforma on line per acquistare l’abbonamento super scontato

La piattaforma on line di MoveMe, che consente l’acquisto dell’abbonamento annuale al prezzo promozionale di 50 euro, è nuovamente operativa. A seguito delle verifiche eseguite dal provider di intermediazione finanziaria, che aveva richiesto una sospensione temporanea per garantire la sicurezza e proteggere gli acquirenti da possibili problematiche, il servizio è stato riattivato senza criticità. Gli utenti già in possesso di tessera RFID possono continuare a rinnovare l'abbonamento anche in una delle otto ETVM (Emettitrici automatiche di titoli di viaggio) dislocate nel territorio comunale (Cavallotti- Stazione FS – Santa Margherita – Bonino – Annunziata – Largo Minutoli – Torre Faro – Villa Dante), attive h24. Chi non è ancora in possesso della tessera RFID può recarsi presso il Front Office di via La Farina 336 o presso i box vendita di Atm spa situati a Cavallotti, ZIR e Annunziata.