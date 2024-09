Polizia stradale, al via a Messina la campagna europea "Safety Days"

Dal 16 al 22 settembre la Polizia Stradale di Messina sarà impegnata nell’operazione “Safety Days”, che prevede il controllo delle ordinarie condizioni di sicurezza di ogni tipo di veicolo, anche a due ruote, considerato il notevole aumento di veicoli italiani e stranieri che attraversano le strade di questa provincia.

Programmati servizi specifici e dedicati, durante ogni fascia oraria e lungo le principali arterie stradali e autostradali che collegano le principali località di questa provincia, che prevedono il controllo delle condizioni dei veicoli, della sistemazione del carico, delle inefficienze tecniche, della regolarità dei documenti del conducente e del veicolo, nonché dell’inosservanza dell’uso dei sistemi di ritenuta anche per i minori, al fine di prevenire e garantire la sicurezza stradale.

In particolare, in occasione di tale operazione, verranno predisposti servizi mirati volti alla riduzione delle principali cause di incidentalità, individuabili nella elevata velocità, nel mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza, dei sistemi di ritenuta per bambini e del casco protettivo e nell'uso di telefoni cellulari alla guida.