Messina, trasporto disabili nelle scuole superiori: da domani al via il servizio

La Città Metropolitana ha definito, come anticipato ieri, l'affidamento del trasporto degli studenti con disabilità frequentanti gli istituti superiori di Messina e provincia.

Sarà la cooperativa Genesi ad occuparsi del servizio che partirà da domani 17 settembre, così come preannunciato nei giorni scorsi dal Sindaco metropolitano Federico Basile.

Si conclude, pertanto, l'iter della gara che, bandita in anticipo rispetto agli anni precedenti, in prima battuta è andata deserta e che, pertanto, ha richiesto una nuova indizione.

Infine, si comunica che la Città Metropolitana ha già programmato la spesa finanziaria necessaria alla copertura del servizio non solo per l’anno 2024/2025, ma anche per le due annualità successive.