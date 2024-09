Messina, ancora fogna in mare a Mili Moleti. I residenti: "E' uno scempio ambientale"

Un odore nauseabondo e un fiumiciattolo di fogna che arriva quasi in mare da una stradella che collega la via Nazionale alla costa all'altezza dell'ufficio postale di Mili Moleti. Mimmo Brancato, residente della zona, aveva già segnalato la situazione circa una settimana fa e, a distanza di giorni, la fogna è ancora lì, in un tratto di spiaggia frequentato da famiglie e bambini. Il residente parla di scempio ambientale e chiede all'Amministrazione comunale di intervenire prontamente.