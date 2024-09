Messina, servizio di trasporto studenti con disabilità delle scuole superiori. La Città metropolitana: "Dal 17 settembre la consegna del servizio"

Oggi e nei giorni scorsi le critiche pesantissime dei sindacati. Adesso la risposta dalla Città Metropolitana relativa al servizio di trasporto pubblico per studenti con disabilità che ripercorre le tappe di questa brutta storia: "La gara per il trasporto pubblico degli studenti degli Istituti superiori con disabilità è stata bandita nei tempi corretti, anzi in anticipo rispetto agli anni precedenti, con l’obiettivo di garantire il regolare avvio del servizio in coincidenza con l’inizio dell’anno scolastico. Nonostante ciò, la gara tenutasi lo scorso luglio è andata deserta, rendendo necessaria una nuova procedura di gara che si è stata pubblicata successivamente alla prima e che si è conclusa da qualche giorno. Così come già comunicato, il nuovo bando è stato aggiudicato e il servizio riprenderà regolarmente a partire da martedì 17 cosi come già comunicato nei giorni scorsi".

"È importante sottolineare - si legge ancora nella replica - che la Città Metropolitana ha previsto le somme necessarie per la copertura del servizio non solo per l’anno in corso, ma per ben due annualità. La mancata partecipazione alla prima gara delle cooperative che tradizionalmente si occupano del servizio di trasporto non può in alcun modo essere imputata all’ente, che ha operato nei tempi e nei modi previsti dalla normativa prevedendo le somme per tempo. Il fatto che nessuno degli operatori economici abituali si sia presentato alla gara è un elemento su cui riflettere, ma ribadiamo con fermezza che la Città Metropolitana ha svolto il proprio ruolo in maniera puntuale, predisponendo le risorse economiche necessarie e avviando per tempo le procedure di gara. La Città Metropolitana continuerà a garantire il proprio impegno per assicurare il servizio di trasporto agli studenti con disabilità, nel rispetto dei diritti degli utenti e delle famiglie, e respinge qualsiasi accusa o insinuazione che appaia priva di fondamento".