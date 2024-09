Messina, graffiti e scritte su una pensilina dell'autobus: interviene Atm

Ennesimo atto di vandalismo a una pensilina dell'ATM nella zona di San Michele, imbrattata, nei giorni scorsi, con graffiti volgari e scritte senza senso.

"Non è solo una questione di muri sporchi o vetri rotti - scrive il vice presidente del Consiglio comunale Giandomenico La Fauci - Quello che vediamo in queste immagini è il sintomo di un problema molto più profondo che affligge la nostra comunità, non si tratta di semplici “ragazzate”, ma del riflesso di una mancanza di rispetto per il bene comune, di un'assenza di senso civico che dovrebbe, invece, essere il fondamento di ogni società civile.

Educhiamo i nostri giovani al rispetto del bene comune. Diamo l'esempio con le nostre azioni quotidiane. Denunciamo gli atti di vandalismo quando li vediamo - invita il consigliere - Solo così potremo uscire da questo circolo vizioso di degrado e mancanza di cura per la nostra Messina".