Chiusa momentaneamente una delle due carreggiate della via La Farina. Un guasto ad una condotta idrica ha richiesto il pronto intervento dell'Amam che sta risolvendo il problema dal tardo pomeriggio. Ma è stato necessario chiudere al traffico la zona nei pressi dell'incrocio con via Salandra. I mezzi sono deviati anche sulla via Maregrosso