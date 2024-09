Messina, fermato in autostrada a Tremestieri con arnesi da scasso e revisione scaduta. Non aveva mai conseguito la patente

Gli operatori della Polizia di Stato hanno proceduto al controllo ed alla perquisizione del trentatreenne estendendola all’autovettura sulla quale viaggiava. All’interno dell’auto, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato numerosi utensili atti allo scasso, quali cacciaviti, un trapano, pinze di vario tipo, forbici e chiavi fisse e a cricchetto. Rinvenuto altresì un coltello a lama fissa della lunghezza complessiva di 16 cm nel vano portaoggetti anteriore. Gli agenti hanno, pertanto, proceduto a denunziare l’uomo per i reati di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e di porto d’armi od oggetti atti ad offendere. Contestualmente, si è provveduto a sanzionare ai sensi del Codice della Strada il trentatreenne, poiché sprovvisto della patente di guida, titolo mai conseguito, e perché non in regola con la prescritta revisione periodica del veicolo.

Al termine dell’attività, a seguito di istantanea attività istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine della Questura, nei confronti del trentatreenne catanese è stato emesso dal Questore Annino Gargano il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Messina, immediatamente notificato all’uomo che non potrà più fare rientro nel territorio cittadino per un periodo di tre anni. Ulteriori irregolarità sono emerse dal controllo di altri veicoli parcati nell’area di servizio: i poliziotti hanno sanzionato infatti il proprietario di un’auto priva di revisione e quello di un’altra autovettura priva di assicurazione. Entrambi i mezzi sono stati affidati in giudiziale custodia al soccorso stradale ACI.