Messina, paura in via Quod Queris per il crollo un albero

Momenti di paura questo pomeriggio, per un albero crollato in via Quod Quaeris. L'albero è caduto improvvisamente occupando l'intera strada e lambendo alcune automobili in sosta. I vigili del fuoco, intervenuti poco dopo, hanno liberato la strada, resa impraticabile dall'albero caduto, rimettendola in sicurezza. Sono intervenuti anche i vigili urbani e personale della Messinaservizi Bene Comune. La situazione è tornata alla normalità e la strada riaperta al transito.