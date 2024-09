Messina, aggressione al Papardo: guardia giurata colpita da un giovane in Tso

Un nuovo episodio di violenza si è verificato oggi all'interno dell'ospedale Papardo di Messina. Intorno alle 13:30, una guardia giurata in servizio presso la KSM è stata aggredita da un giovane sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio (TSO). L'aggressore ha sferrato due pugni contro l'addetto alla sicurezza, che ha riportato lesioni con una prognosi di 10 giorni.

L'incidente odierno segue un altro grave episodio avvenuto ieri, sempre al Papardo, quando un altro giovane in TSO ha aggredito sia un poliziotto del posto fisso sia una guardia giurata. Entrambi hanno subito contusioni, con prognosi di 7 giorni ciascuno.

La situazione al pronto soccorso del Papardo è diventata particolarmente tesa nelle ultime 24 ore, con circa 40 persone in trattamento sanitario obbligatorio da gestire tra il pomeriggio e la sera di ieri. Le forze dell’ordine e il personale di sicurezza continuano a lavorare sotto forte pressione per garantire la sicurezza in una situazione sempre più complessa.